Ищу монтажера для нарезки и монтажа видео

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт5 заявок60 просмотров

Я ищу монтажера для нарезки и монтажа прямых эфиров и других видеоматериалов, включая интересные, полезные и триггерные моменты.

Обязанности включают монтаж для Reels, TikTok и Shorts.

Объем работы составляет 4-6 видео в день, ежедневно.

Если вы заинтересованы, пишите с портфолио в лс.

ReelsМонтаж видеороликовНарезка видео
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Андрей
 
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