Я ищу монтажера для нарезки и монтажа прямых эфиров и других видеоматериалов, включая интересные, полезные и триггерные моменты.

Обязанности включают монтаж для Reels, TikTok и Shorts.

Объем работы составляет 4-6 видео в день, ежедневно.

Если вы заинтересованы, пишите с портфолио в лс.