Ищу монтажера для видео на английском языке

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  2. Видеомонтаж
Закрыт4 заявки38 просмотров

Ищу монтажера для регулярной работы над 1-3 видео в неделю на английском языке.

Задача:

- Ролики с обзорами новых проектов (около 10 минут каждое).

- Структура видео:

1. Интро в одном формате (меняются только кадры).

2. Обзор проекта (b-roll предоставляем) – 1-2 минуты.

3. Аналитика с говорящей головой (слайды и b-roll предоставляем).

Требования:

- Простота монтажа, без анимаций и сложных переходов.

- Соответствие стилю канала (цвета, шрифты).

- Быстрая сдача: 48 часов после получения материалов.

- Оплата: $80 за видео.

- Вшитые субтитры на английском.

Материалы для первого ролика готовы.

Примеры работ отправляйте в лс

Добавление субтитровМонтаж видеороликов
5 месяцев назад
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