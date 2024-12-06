Ищется специалист по нейронным сетям для видеомонтажа, где необходимо заменить лицо героя на лицо известного артиста. Длительность видео составляет около 1 минуты. Ожидаются предложения и портфолио от кандидатов.
Ищу монтажера для видео на английском языке
Ищу монтажера для регулярной работы над 1-3 видео в неделю на английском языке.
Задача:
- Ролики с обзорами новых проектов (около 10 минут каждое).
- Структура видео:
1. Интро в одном формате (меняются только кадры).
2. Обзор проекта (b-roll предоставляем) – 1-2 минуты.
3. Аналитика с говорящей головой (слайды и b-roll предоставляем).
Требования:
- Простота монтажа, без анимаций и сложных переходов.
- Соответствие стилю канала (цвета, шрифты).
- Быстрая сдача: 48 часов после получения материалов.
- Оплата: $80 за видео.
- Вшитые субтитры на английском.
Материалы для первого ролика готовы.
Примеры работ отправляйте в лс
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