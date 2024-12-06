Требуется монтажер Reels для долгосрочного сотрудничества с винтажным бутик. Необходимо создавать оригинальные Reels из предоставленных материалов, добавлять озвучку, субтитры и привлекательные заголовки. Ожидается выполнение 3 Reels в неделю. Предоставляется удобный график работы на удаленной основе и возможность оплаты в рублях или евро.