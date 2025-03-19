Привет! Я в поиске монтажера, который чувствует атмосферу видео и умеет создавать интересный контент, подобный тому, что делают такие каналы, как Зомби Чез, Чернец, Крайм и другие.

Мне нужен человек, который сможет работать с уже записанным материалом, придавая ему нужную динамику, атмосферу и стиль.

Чувствовал атмосферу и динамику видео, умел подбирать нужные моменты, музыку и эффекты.

Если ты понимаешь, что такое качественный монтаж и тебе интересна работа в этом направлении, давай обсудим детали! Жду твоих откликов!