Ищу монтажера для YouTube для 1 видео

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт14 заявок71 просмотр

Привет! Я в поиске монтажера, который чувствует атмосферу видео и умеет создавать интересный контент, подобный тому, что делают такие каналы, как Зомби Чез, Чернец, Крайм и другие.

Мне нужен человек, который сможет работать с уже записанным материалом, придавая ему нужную динамику, атмосферу и стиль.

  • Чувствовал атмосферу и динамику видео, умел подбирать нужные моменты, музыку и эффекты.

Если ты понимаешь, что такое качественный монтаж и тебе интересна работа в этом направлении, давай обсудим детали! Жду твоих откликов!

Добавление музыкиДобавление эффектовМонтаж видеороликов
месяц назад
guest_16347916727318
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