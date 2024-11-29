Ищу монтажера Reels

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт4 заявки21 просмотр

Здравствуйте!

Ищем рилсмейкера для создания коротких, динамичных и engaging видеороликов.

Если вы креативны, следите за трендами и умеете монтировать качественные Reels, то мы ждем вас

Требования:

– Опыт создания Reels;

– Знание трендов и популярных форматов;

– Умение работать с разными стилями монтажа;

– Креативность и инициативность.

По всем вопросам и предложениям о сотрудничестве, пожалуйста, обращайтесь в ЛС!

ReelsСоздание рилсов
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Олександр
 
26 лет
8 месяцев в сервисе
Был
4 дня назад
5 месяцев назад
Кирилл
 
22 года
год в сервисе
Был
9 дней назад
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Сергей
 
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5 месяцев назад
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Никита
 
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