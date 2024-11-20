Требуется добавить субтитры на видео на украинском языке и надпись по референсу. Необходимо обеспечить три формата: 1:1, 16:9 и 9:16. Субтитры должны быть выполнены шрифтом, который будет предоставлен. Ожидается внимательное соблюдение всех деталей заказа.