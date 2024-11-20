Ищу монтажера Reels для создания вирусного контента

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт3 заявки17 просмотров

Я ищу монтажера Reels, который умеет создавать вирусный короткий контент с использованием нейросетей.

Тематика - изготовление мебели.

Заказ оптовый.

Если вы заинтересованы, присылайте примеры работ в личные сообщения.

ReelsНейросетиСоздание рилсов
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Демьян
 
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