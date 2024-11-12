Требуется смонтировать видеоролик с распаковкой бьюти-товаров с ВБ. Исходный материал на 72 минуты, итоговое видео должно быть 20-30 минут. Видео снято с двух камер, вставить кадры для разнообразия. Необходим цветокоррекция, позитивная музыка и динамичный стиль монтажа с элементами анимации. Укажите возраст, опыт и примеры работ.