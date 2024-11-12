Ищу монтажера Shorts

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт6 заявок43 просмотра

Я ищу монтажера для создания шортсов продолжительностью одна минута.

Объем работ составляет 30-60 роликов в месяц.

Монтаж будет легким и будет состоять в основном из подбора кадров спортивного мира под сценарий.

Референсы я скину в личные сообщения.

Монтаж видеороликов
6 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Алексей
 
18 лет
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
6 месяцев назад
Владислав
 
18 лет
2 года в сервисе
Был
месяц назад
1 отзыв
6 месяцев назад
Владимир
 
24 года
6 месяцев в сервисе
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6 месяцев назад
6 месяцев назад
Артём
 
24 года
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4 месяца назад
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Дарья
 
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Егор
 
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5 месяцев назад
19 отзывов
6 месяцев назад