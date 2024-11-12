Требуется записать видео-инструкцию с приятным женским голосом о скачивании голосовых сообщений из группы ВКонтакте. Видео должно быть четким и не затянутым, акцентируя внимание на простоте выполнения задачи.
Ищу монтажера Shorts
Я ищу монтажера для создания шортсов продолжительностью одна минута.
Объем работ составляет 30-60 роликов в месяц.
Монтаж будет легким и будет состоять в основном из подбора кадров спортивного мира под сценарий.
Референсы я скину в личные сообщения.
Заявки фрилансеров
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