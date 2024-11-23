Ищется монтажёр Reels для выполнения задач по созданию 10 динамических рилсов в месяц по готовым сценариям. Кандидаты должны обладать опытом и навыками в видеомонтаже. Условия сотрудничества будут обсуждаться индивидуально. Портфолио и стоимость за рилс требуются для рассмотрения.
Ищу монтажера/сценариста для детского YouTube-проекта
Меня зовут Леся, я продюсер, и я в поиске талантливой команды для нового детского YouTube-проекта!
Нужны:
- Сценарист: создающий захватывающие и интересные сюжеты для роликов.
- Монтажер: с навыками работы с моушен-графикой.
Проект включает двоих детей (брат и сестра), которые будут вести развлекательный канал в духе Mister Max — пранки, обзоры и весёлые приключения.
Планируем снимать 3-4 выпуска в месяц, так что работа будет регулярной!
Если вас это заинтересовало, напишите мне в личку.
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