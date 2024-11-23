Ищу монтажера/сценариста для детского YouTube-проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт6 заявок50 просмотров

Меня зовут Леся, я продюсер, и я в поиске талантливой команды для нового детского YouTube-проекта!

Нужны:

- Сценарист: создающий захватывающие и интересные сюжеты для роликов.

- Монтажер: с навыками работы с моушен-графикой.

Проект включает двоих детей (брат и сестра), которые будут вести развлекательный канал в духе Mister Max — пранки, обзоры и весёлые приключения.

Планируем снимать 3-4 выпуска в месяц, так что работа будет регулярной!

Если вас это заинтересовало, напишите мне в личку.

Монтаж видеороликовМоушн-дизайн
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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