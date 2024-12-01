Ищу монтажеров

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт9 заявок53 просмотра

Я ищу талантливых монтажеров для выполнения разнообразных задач!

У нас есть как разовые проекты, так и долгосрочные сотрудничества.

Задачи включают монтаж подкастов, уроков, а также создание рилс и шортс.

Если вас заинтересовало предложение, пишите в лс для получения подробностей.

Монтаж видеороликовСоздание рилсов
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Евгений
 
19 лет
2 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Аслан
 
22 года
2 года в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
Владислав
 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
7 часов назад
29 отзывов
5 месяцев назад
#1
Видеомонтаж
Юлия
 
22 года
год в сервисе
Была
15 дней назад
1 отзыв
5 месяцев назад
ТОП-10
Видеомонтаж
Павел
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Константин
 
17 лет
5 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
5 месяцев назад
Матвей
 
21 год
год в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Дмитрий
 
30 лет
2 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Владислав
 
18 лет
2 года в сервисе
Был
месяц назад
1 отзыв
5 месяцев назад