Я ищу талантливых монтажеров для выполнения разнообразных задач!

У нас есть как разовые проекты, так и долгосрочные сотрудничества.

Задачи включают монтаж подкастов, уроков, а также создание рилс и шортс.

Если вас заинтересовало предложение, пишите в лс для получения подробностей.