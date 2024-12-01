Требуется создание анимационного видео о промышленном оборудовании, конкретно о магнитном сепараторе. Видео должно быть справочного типа с озвучкой, текст будет предоставлен. Примеры аналогичных работ приветствуются. В случае успешного выполнения, возможен дальнейший заказ на 10 подобных видео.
Ищу монтажеров
Я ищу талантливых монтажеров для выполнения разнообразных задач!
У нас есть как разовые проекты, так и долгосрочные сотрудничества.
Задачи включают монтаж подкастов, уроков, а также создание рилс и шортс.
Если вас заинтересовало предложение, пишите в лс для получения подробностей.
Заявки фрилансеров
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