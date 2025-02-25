Исправить цифры на видео записи экрана

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Закрыт9 заявок53 просмотра

Всем привет!

Есть запись экрана с телефона. Там нужно подправить цифры. То есть задача точно так же как "подфотошопить" на картинке, только на видео.

Умеет ктото такое? :) если да, могу регулярно заказывать.

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