Ищется графический дизайнер для создания обложек на YouTube. Кандидат должен иметь опыт работы с нейросетями и навыки видеомонтажа. Обеспечьте уникальный и привлекательный дизайн для видео-контента.
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