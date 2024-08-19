Композитинг-артист для футуристического видео

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
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Ищем композитинг-артиста для создания анимированной футуристической сцены в стиле киберпанк для фотозоны. Проект включает финальную обработку 3D-сцены, цветокоррекцию, наложение атмосферных эффектов и создание глубины. Опыт работы с high-end визуальными эффектами и портфолио в стиле футуризм/sci-fi обязательны. Сроки работы с 17 по 20 декабря.

Добавление эффектовСоздание анимацийЦветокоррекция
5 месяцев назад
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