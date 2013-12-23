Здравствуйте Дорогие Фрилансере. Нужно видео в таком стиле http://www.youtube.com/watch?v=vblBYSY4gCc Продолжительность 35-40 сек От Вас нужны: сроки, цена и Бриф С оплатой договоримся. ...
Конвертировать gif анимацию в видео
1. Конвертировать 1 файлов с gif анимацией в видео в формате MP4 или другом который можно загрузить на youtube.
2. Добавить вотемарку.
3. Сделать не большую заставку продолжительностью несколько секунд или перенести с видео с готовой заставкой.
Файлы с анимацией и пример видео вышлю выбранному исполнителю. Два файла один с заставкой сначала и в конце, второй только в конце.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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