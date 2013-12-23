Конвертировать gif анимацию в видео

1. Конвертировать 1 файлов с gif анимацией в видео в формате MP4 или другом который можно загрузить на youtube.

2. Добавить вотемарку.

3. Сделать не большую заставку продолжительностью несколько секунд или перенести с видео с готовой заставкой.

Файлы с анимацией и пример видео вышлю выбранному исполнителю. Два файла один с заставкой сначала и в конце, второй только в конце.