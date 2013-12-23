Конвертировать gif анимацию в видео

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен1 заявка121 просмотр

1. Конвертировать 1 файлов с gif анимацией в видео в формате MP4 или другом который можно загрузить на youtube.

2. Добавить вотемарку.

3. Сделать не большую заставку продолжительностью несколько секунд или перенести с видео с готовой заставкой.

Файлы с анимацией и пример видео вышлю выбранному исполнителю. Два файла один с заставкой сначала и в конце, второй только в конце.

11 лет назад
AntToxa
Антон 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Ron_Sky
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Сергей отлично справился с заданием, уже третий раз у него заказываю. Всем рекомендую: быстро и качественно. Надеюсь ещё будем сотрудничать.
Отличный заказчик! Работаю не в первый раз, всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Ron_Sky
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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