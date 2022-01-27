Короткий ролик 2-4 минуты

Есть небольшой ролик. Надо взять из него фрагмент и бесшовно зациклить. Звук не нужен. Постоплата по готовности и проверке на сбер/юмани. Только с опытом. Отклик начните с ответа на вопрос сколько 2 х 7 + цена/срок + тг ...