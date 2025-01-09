Требуется видеомонтаж эмоционального ролика для адаптации новых сотрудников. Сюжет: новый сотрудник теряется в задачах, коллеги помогают, он ощущает уверенность и сам поддерживает других. Использовать анимацию в стиле скетчей или hand-drawn, добавить легкую фоновую музыку и финальную фразу 'Мы растём вместе'.