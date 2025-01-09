Требуется смонтировать 1-минутный видеоролик без звука для конференции BoostForum. Используйте предоставленные материалы: презентация, видеофайл, логотип и фирменный стиль. Ролик должен быть визуально выразительным для фонового воспроизведения. Срок сдачи — 23 мая до 18:00. Необходим опыт монтажа для мероприятий и наличие портфолио.
Монтаж 15-минутных роликов на ютуб
Монтаж базовых роликов для ютуб
Заявки фрилансеров
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