Требуется видеоредактор для обработки фото и видео материалов для социальных сетей Instagram и TikTok. Задачи включают создание привлекательных видео, добавление музыки, эффектов и текстовых заголовков. Частота выхода - 15 роликов в месяц, с возможностью увеличения до 60. Необходимы портфолио, адекватные цены и высокая скорость выполнения заказов.