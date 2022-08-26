Монтаж 15-минутного фильма

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт45 заявок713 просмотров

Сняла фильм, художественный, нужно сделать монтаж. Этот 15 минутный фильм - курсовая для ВГИКа

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