Монтаж 4 ролика под ФБ/Инсту

Ищу человека который сможет сотворить "чудо"). Нужно сделать для одного продукта/товара рекламный ролик. Ролик в последствии будет размещаться в фб/инстаргармм.

Продолжительность видео - 1 минута.

У меня собраны по каждому ролику фотографии и ссылки на видео, в основном ЮТУБ. Вы должны все это обработать, и на основании этих материалов сотворить "ЧУДО". Ролик который может продавать.

В ТЗ так же указаны ссылки на товары, под которые делается видео. Инициатива приветствуется. Вы можете самостоятельно сделать поиск доп информации и создать нужный креатив.

Ссылка на ТЗ: https://drive.google.com/open?id=1P7BpYYZbvJ1z9mkUP0TiwfudcT4zFlip

Вышлите пожалуйста свое портфолио, цену сразу за 4 ролика. Просьба цену финальную. Так прошу не выкручивать руки конскими прайсами. Тут и на хлеб денег не хватает )