Монтаж 4 видео для рекламы в фейсбук

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт6 заявок20 просмотров

Мне нужно 4 видео в строительной тематики подробное описания видео с примерами скину в личные сообщения после выбора исполнителя

Мне нужен фриланскр которые умеет хорошо монтировать и понимает политику фейсбука что бы видео не летела в бан (то есть использовать в виде музыку и видко нарезки которые не имеют авторского права)

От вас жду цену и сроки ориентировочные детали для видео кину в лс всем спасибо

Монтаж видеороликовНарезка видео
6 месяцев назад
mrJordan
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