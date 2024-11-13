Мне нужно 4 видео в строительной тематики подробное описания видео с примерами скину в личные сообщения после выбора исполнителя



Мне нужен фриланскр которые умеет хорошо монтировать и понимает политику фейсбука что бы видео не летела в бан (то есть использовать в виде музыку и видко нарезки которые не имеют авторского права)



От вас жду цену и сроки ориентировочные детали для видео кину в лс всем спасибо