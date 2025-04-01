Монтаж для видео для того чтобы находить клиентов

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен12 заявок55 просмотров

Это видео будет обо мне и что я делаю

Длительность видео: 30 секунд

Источник где будет видео: Instagram

Монтаж видеороликов
месяц назад
abror_f
Аброр 
20 лет
месяц в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Vectus123
Кямран 
33 года
месяц в сервисе
Был
месяц назад
1 отзыв
месяц назад
$30
1 день
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Станіслав
 
16 лет
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Vectus123
Кямран 
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