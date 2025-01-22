Монтаж горизонтального видео продолжительностью 3-6 минут

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт18 заявок197 просмотров

Нужно смонтировать горизонтальное видео длительностью 3-6 минут, где рассказывается о строительстве и открытии пекарни хлебник, исходники на яндекс диске. Сложность в том, что исходники не самого лучшего качества и нужно проявить креатив в монтаже, постараться сделать видео динамичным и интересным, вырезать много пауз и заминок в монологах, возможно добавить какие то кадры из открытых источников итд итп. Работа срочная, срок выполнения 1-максимум два дня

Монтаж видеороликовНарезка видео
3 месяца назад
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