Монтаж и анимация

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Открыт3 заявки36 просмотров

Здравствуйте!

Для участия в одиночном научно-популярном видеопроекте ищем помощника основного монтажёра и аниматора. Проект разовый, длительность финального видео — около 20–25 минут.

Что нужно будет делать:

  1. Подобрать визуальные материалы: архивы, стоки, фото, футажи, документы — всё по сценарию.

  2. Предложить, где уместно вставить анимации и какие: инфографику, 2D/3D, VFX, AI-графику и т.п..

  3. Самостоятельно делать часть анимаций — по согласованному плану.

Требования:

  • Уверенное владение Adobe After Effects и Premiere Pro.

  • Навыки инфографики, анимации, моушн-дизайна.

  • Умение работать со стоками и архивами (Shutterstock, Pond5 и др.).

  • Базовое понимание логики монтажа и нарратива.

  • Будет плюсом: знание Cinema 4D, Blender, Photoshop, Illustrator, опыт в научпопе, работа с AI-визуалом.

    Оплата за каждый этап отдельно. Бюджет условный, нужно обсуждать конкретно ТЗ.

    В отклике, пожалуйста, укажите:

    1. Ваш опыт (особенно в научпопе, если есть).

    2. Примеры работ.

    3. Навыки по анимации и AI-инструментам.

Adobe After EffectsAdobe IllustratorAdobe PhotoshopAdobe Premiere ProBlenderАнимация объектовАнимация персонажейМонтаж видеороликовМоушн-дизайнСоздание анимацийСоздание инфографики
17 часов назад
Георгий
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