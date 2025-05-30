Требуется создать презентационный видеоролик по готовому шаблону и техническому заданию. Необходимо добавить открывающие и закрывающие сцены с анимацией логотипа в соответствии со стилем видео. Важно учитывать все элементы, указанные в ТЗ.
Монтаж и анимация
Здравствуйте!
Для участия в одиночном научно-популярном видеопроекте ищем помощника основного монтажёра и аниматора. Проект разовый, длительность финального видео — около 20–25 минут.
Что нужно будет делать:
Подобрать визуальные материалы: архивы, стоки, фото, футажи, документы — всё по сценарию.
Предложить, где уместно вставить анимации и какие: инфографику, 2D/3D, VFX, AI-графику и т.п..
Самостоятельно делать часть анимаций — по согласованному плану.
Требования:
Уверенное владение Adobe After Effects и Premiere Pro.
Навыки инфографики, анимации, моушн-дизайна.
Умение работать со стоками и архивами (Shutterstock, Pond5 и др.).
Базовое понимание логики монтажа и нарратива.
Будет плюсом: знание Cinema 4D, Blender, Photoshop, Illustrator, опыт в научпопе, работа с AI-визуалом.
Оплата за каждый этап отдельно. Бюджет условный, нужно обсуждать конкретно ТЗ.
В отклике, пожалуйста, укажите:
Ваш опыт (особенно в научпопе, если есть).
Примеры работ.
Навыки по анимации и AI-инструментам.
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