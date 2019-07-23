Монтаж и обработка звука

Здравствуйте. Помогите почистить звук на 3х часовом видео. нужно убрать все вздохи, длинные "Э". И там, где получаются длинные паузы(тишина), нужно их подрезать.

Вздохов на видео очень много. Но всю работу можно сделать быстро, на полуавтомате, опираясь вот на эти видеоинструкции с автоматизацией

https://www.youtube.com/watch?v=utftBtOGMeE

https://www.youtube.com/watch?v=lEJ5ww8Lr5Q

Пишите адекватную цену и сроки.