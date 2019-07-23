Монтаж и обработка звука

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Закрыт29 заявок319 просмотров

Здравствуйте. Помогите почистить звук на 3х часовом видео. нужно убрать все вздохи, длинные "Э". И там, где получаются длинные паузы(тишина), нужно их подрезать.

Вздохов на видео очень много. Но всю работу можно сделать быстро, на полуавтомате, опираясь вот на эти видеоинструкции с автоматизацией

https://www.youtube.com/watch?v=utftBtOGMeE

https://www.youtube.com/watch?v=lEJ5ww8Lr5Q

Пишите адекватную цену и сроки.

6 лет назад
serj_20
Сергей 
44 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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