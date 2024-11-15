Монтаж коротеньких відео

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт14 заявок67 просмотров

Необхідно змонтувати не великі відео з текстом

Монтаж видеороликов
6 месяцев назад
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Заявки фрилансеров

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Маргаріта
 
20 лет
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Олександр
 
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Иван
 
24 года
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3 месяца назад
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Анастасия
 
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день назад
26 отзывов
6 месяцев назад
Владислав
 
18 лет
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месяц назад
1 отзыв
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Олена
 
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3 месяца назад
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Юлия
 
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год в сервисе
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1 отзыв
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ТОП-10
Видеомонтаж
Артур
 
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36 отзывов
6 месяцев назад
ТОП-5
Видеомонтаж
Виолетта
 
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год в сервисе
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Катя
 
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Аскар
 
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Александр
 
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4 часа назад
69 отзывов(-1)
6 месяцев назад
ТОП-5
Видеомонтаж