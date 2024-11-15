Требуется видеомонтажер для создания роликов на бизнес-тематику. Объем работы: 7-10 видео в неделю, хронометраж каждого 45-90 секунд. Необходимо смонтировать предоставленный материал, поиск изображений и звук будет обеспечен другим специалистом. Открыт к обсуждению нарезок исходного видео.
Монтаж коротеньких відео
Необхідно змонтувати не великі відео з текстом
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