Монтаж коротких відео

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Открыт6 заявок18 просмотров

Потрібен відеомонтаж для нарізки коротких відео з подкастів тривалістю від 40 секунд до 10 хвилин. Таймкоди надаються, потрібно лише вирізати ролики. Оплата 40-100 грн за ролик, в залежності від довжини ролика

Монтаж видеороликовНарезка видео
13 часов назад
Юлія
4 месяца в сервисе
Была
13 часов назад

Заявки фрилансеров

Иван
 
35 лет
4 года в сервисе
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3 часа назад
3 часа назад
Анастасия
 
34 года
7 лет в сервисе
Была
8 часов назад
10 отзывов
8 часов назад
Илья
 
26 лет
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4 часа назад
28 отзывов
12 часов назад
Владислав
 
25 лет
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13 часов назад
29 отзывов
13 часов назад
#1
Видеомонтаж
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
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3 часа назад
61 отзыв
13 часов назад
Максим
 
23 года
3 месяца в сервисе
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4 часа назад
13 часов назад