Завдання полягає у створенні музичного кліпу з використанням штучного інтелекту. Необхідно згенерувати текст пісні, створити музичний супровід та розробити відеоряд. Кліп має тривати до 3 хвилин, бути у форматі mp4 і відповідати технічним вимогам. Оцінювання включає творчий підхід, якість аудіо та відео, а також дотримання вимог.
Монтаж коротких відео
Потрібен відеомонтаж для нарізки коротких відео з подкастів тривалістю від 40 секунд до 10 хвилин. Таймкоди надаються, потрібно лише вирізати ролики. Оплата 40-100 грн за ролик, в залежності від довжини ролика
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