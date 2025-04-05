Требуется создание видео-монтажа рекламного ролика для вебсайта. Необходим опыт в видеомонтаже. Подробности будут обсуждены на собеседовании.
Монтаж кружочка в телеграм из видео
вырезать из видео моменты, где задается вопрос, оставить только ответы на вопросы
наложить на получившееся видео всплывающий текст на каждый вопрос
наложить красивые эффекты
сделать из скучного видео более позитивное
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