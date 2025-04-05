Монтаж кружочка в телеграм из видео

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Открыт13 заявок57 просмотров

вырезать из видео моменты, где задается вопрос, оставить только ответы на вопросы
наложить на получившееся видео всплывающий текст на каждый вопрос
наложить красивые эффекты
сделать из скучного видео более позитивное

Добавление эффектовМонтаж видеороликов
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