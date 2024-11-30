Необходимо создать видеоролик с имитацией ZOOM продолжительностью 3 минуты, используя частично отснятые материалы. Приветствуются навыки работы с нейросетями для повышения качества монтажа.
Монтаж под ключ ролика с говорящей головой
Нужен монтаж ролика на 30-40 минут с говорящей головой.
Предпочтение специалисту, умеющему работать с нейросетью, так как особое внимание нужно уделить обработке звука (удалить шумы, заикание, оговорки, улучшить звучание), поставить достойное оформление (заставки, текст, субтитры, заглавия, видеофрагменты и пр), и сделать на выходе достойный конкурентый ролик.
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