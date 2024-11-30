Монтаж под ключ ролика с говорящей головой

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт2 заявки29 просмотров

Нужен монтаж ролика на 30-40 минут с говорящей головой.

Предпочтение специалисту, умеющему работать с нейросетью, так как особое внимание нужно уделить обработке звука (удалить шумы, заикание, оговорки, улучшить звучание), поставить достойное оформление (заставки, текст, субтитры, заглавия, видеофрагменты и пр), и сделать на выходе достойный конкурентый ролик.

Добавление субтитровМонтаж видеороликовОбработка видеоРедактирование видео
5 месяцев назад
kirill3710
Кирилл 
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