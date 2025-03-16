Монтаж reels

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Закрыт18 заявок116 просмотров

Ищу специалиста для качественного монтажа reels, пример прикрепил - скачать
Видео на английском языке.
При подаче заявки прошу указать стоимость за один reel, благодарю!

ReelsМонтаж видеороликовОбработка видеоСоздание видеоТранскрибация видео
2 месяца назад
pozitivist
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