Необходимо создать веселое и смешное видео в костюме волшебника, в котором будет рассказано о способе заработка 0.2 биткоина. Видеомонтаж должен быть креативным и ярким, чтобы привлечь внимание зрителей.
Монтаж reels
Ищу специалиста для качественного монтажа reels, пример прикрепил - скачать
Видео на английском языке.
При подаче заявки прошу указать стоимость за один reel, благодарю!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт18 дней назад
- $15
Требуется специалист по видеомонтажу, который умеет создавать видео с использованием ИИ. Необходимо делать шортсы в стиле примеров на TikTok. Опыт в данной области обязателен.Закрытмесяц назад
- $999
Требуется видеомонтажер для создания проморолика длительностью до 35 секунд для платформы PLAY TO EARN. Имеется подробное техническое задание с описанием деталей проекта. Обсуждение стоимости индивидуально.Закрыт21 день назад
- $1
Разработка стратегии контента для TikTok и YouTube на основе видеоматериалов из поездок по 6-7 странам. Необходимо создать динамичные видео на TikTok и более детальные ролики на YouTube, включая презентацию и тематические рубрики. Ожидается интересный монтаж с акцентом на полезную информацию и визуализацию.Видеомонтаж5 заявокЗакрыт22 дня назад
Необходима помощь в отзеркаливании веб-камеры для корректного отображения на видеоконференциях. Требуется установить OBS Studio с необходимыми плагинами. Задача включает настройку программного обеспечения для оптимальной работы.Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт23 дня назад
Требуется создать видео на тему гемблинга, объем работ значительный. Необходимы навыки видеомонтажа для реализации проекта. Ожидается выполнение большого количества видео.Закрыт24 дня назад
Требуется разработать 3 простых видео-викторины для образовательной школы в Инстаграм. Все материалы предоставлены. Необходима озвучка с использованием ИИ. Оплата 3000. Срок выполнения как можно скорее.Видеомонтаж19 заявокЗакрыт24 дня назад
Ищется монтажер для простого YouTube ролика распаковки. Необходимо обработать 1,5 часа сырого материала, убрав паузы и лишние фразы, чтобы сделать видео динамичным. Опыт не обязателен, работа подходит для начинающих. Оплата через PayPal.Видеомонтаж13 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $8
Требуется специалист по видеомонтажу для создания новостных шортсов длиной 60 секунд. Необходимо ежедневно находить источники новостей, составлять сводки и озвучивать их с помощью ИИ. Пример будет предоставлен в личных сообщениях.Видеомонтаж11 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $10
Требуется создание 10 обучающих видео с говорящей головой в костюме и галстуке, длительностью 1.5-2 минуты. Фон – офис или библиотека. Субтитры обязательны. Заказчик предоставляет текст и плашки. Использовать инструменты, такие как Deepswap.Видеомонтаж4 заявкиЗакрытмесяц назад