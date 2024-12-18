Требуется монтажер для видеопродакшна с опытом работы в Adobe Premiere Pro и DaVinci. Необходимы навыки покраса и саунд-дизайна. Знание английского языка обязательно для корректировки субтитров. Возможна проектная оплата и постоянное устройство. Обязательно предоставить примеры работ.
Монтаж роликов для Faceless Youtube канала
Мы ищем талантливого видеомонтажера для работы над роликами для Faceless YouTube-канала. Канал посвящен лайфхакам, полезной информации о здоровье, биохакингу и здоровому образу жизни. Видео создаются в формате презентаций с анимациями и закадровым голосом, продолжительность роликов 8–15 минут. Каналов несколько на разных языках (английский, испанский).
Нужно сделать 8 роликов на испанском языке.
Образец ролика:
https://www.youtube.com/watch?v=wWvdLqF_x9sМы хотим делать такие же.
Что нужно делать:
1. На входе даем сценарий с раскадровкой и переводом для вашего удобства (каждый слайд состоит из текста для слайда и описания картинки). В зависимости от длины ролика это примерно 90-140 слайдов. Обложки для роликов дадим.
Ваша задача - на платных и бесплатных стоках (подписки дадим) подобрать подходящие картинки/видео и все это собрать в готовый ролик с озвучкой.
2. Наложить закадровый голос, синхронизировать с визуальным рядом. Озвучка Elevenlabs. Закадровый голос - тот же самый текст, что и в слайдах. Дизайн слайдов дадим.
3. После внесения правок выгрузка финального видео в соответствии с требованиями YouTube.
Исполнителя выбираю по отзывам и стоимости услуг.
Пишите сразу вашу цену за ролик и ссылку на портфолио.
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