Монтаж роликов для Faceless Youtube канала

Мы ищем талантливого видеомонтажера для работы над роликами для Faceless YouTube-канала. Канал посвящен лайфхакам, полезной информации о здоровье, биохакингу и здоровому образу жизни. Видео создаются в формате презентаций с анимациями и закадровым голосом, продолжительность роликов 8–15 минут. Каналов несколько на разных языках (английский, испанский).

Нужно сделать 8 роликов на испанском языке.

Образец ролика:

https://www.youtube.com/watch?v=wWvdLqF_x9sМы хотим делать такие же.

Что нужно делать:

1. На входе даем сценарий с раскадровкой и переводом для вашего удобства (каждый слайд состоит из текста для слайда и описания картинки). В зависимости от длины ролика это примерно 90-140 слайдов. Обложки для роликов дадим.

Ваша задача - на платных и бесплатных стоках (подписки дадим) подобрать подходящие картинки/видео и все это собрать в готовый ролик с озвучкой.

2. Наложить закадровый голос, синхронизировать с визуальным рядом. Озвучка Elevenlabs. Закадровый голос - тот же самый текст, что и в слайдах. Дизайн слайдов дадим.

3. После внесения правок выгрузка финального видео в соответствии с требованиями YouTube.

Исполнителя выбираю по отзывам и стоимости услуг.

Пишите сразу вашу цену за ролик и ссылку на портфолио.