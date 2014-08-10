Монтаж своих видео

1)Нужно из тех видео что есть создать качественные ролики для канала.

2)Формат MTS ( так что качество очень хорошие)

3)Ролики будут примерно от 3 до 5 минут

4)Эффекты для видео можно не использовать главное качественно собрать и что бы было интересно сомтреть из того что есть.

5)Тематика Туризм

Цену оставляйте в заявки - но в 3 дорого заказывать не буду