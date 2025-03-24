Монтаж видео роликов и эдитов

Ищется специалист для создания серии из 30-40 продуктовых роликов для кондиционеров. Каждый ролик должен длиться 60 секунд и быть основан на готовом сценарии. Требуется опыт в видеомонтаже и наличие примеров работ. Также необходимо подготовить короткую версию каждого ролика. Бюджет обсуждается индивидуально.