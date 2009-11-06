Монтаж видео.

Хочу немного подредактировать видео,занимает пол часа...Пример можете посмотреть здесь http://video.i.ua/user/1067937/18301/87566/ Это просто видео презентация бизнеса.мне нужны небольшие дополнения, такие как -бегущая строка внизу , + плавная смена кадров,сначала и вконце поставить картинку...вобщем,по мелочам хочу сделать 2 варианта- 100 мб и 200мб такое же видео...какова цена будет и сроки.Жду предложений