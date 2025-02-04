Монтаж видео для блога

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Закрыт17 заявок63 просмотра

Хочу запустить ютуб канал, нужна помощь в монтаже видео. На данный момент сдельная работа, но возможно и постоянное трудоустройство.

Монтаж видеороликов
3 месяца назад
PartMars
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Видеомонтаж
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