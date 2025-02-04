Ищется специалист для перевода большого количества видео с использованием AI-сервисов и монтажа аудиодорожки в DaVinci Resolve. Укажите опыт работы и примеры выполненных проектов.
Монтаж видео для блога
Хочу запустить ютуб канал, нужна помощь в монтаже видео. На данный момент сдельная работа, но возможно и постоянное трудоустройство.
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