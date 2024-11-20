Монтаж видео для школьного проекта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт11 заявок89 просмотров

Я ищу монтажера для создания 2-минутного видео из исходников съемок детей и их рассказа.

Необходимо подогнать звук, наложить музыку и подобрать кадры из интернета, которые соответствуют теме рассказа детей.

Раскадровка и текст уже готовы, но запись детей еще не сделана, поэтому можно приступать к поиску кадров.

Должен быть качественный итоговый файл с разрешением 1920x1080 или выше и соотношением сторон 16:9.

Срок выполнения - до 10 декабря.

Бюджет составляет до 10.000 рублей.

Жду примеры работ и предложения в личные сообщения.

Добавление музыкиМонтаж видеороликов
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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