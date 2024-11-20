Ищется специалист для создания нескольких коротких видео (60-90 секунд) на тему пересказа короткометражных мультфильмов. Задача включает подготовку материала из существующего видео, озвучивание с использованием ИИ и монтаж. Требуется опыт в создании увлекательного контента и навыки работы с видео- и аудиоредакторами.
Монтаж видео для школьного проекта
Я ищу монтажера для создания 2-минутного видео из исходников съемок детей и их рассказа.
Необходимо подогнать звук, наложить музыку и подобрать кадры из интернета, которые соответствуют теме рассказа детей.
Раскадровка и текст уже готовы, но запись детей еще не сделана, поэтому можно приступать к поиску кадров.
Должен быть качественный итоговый файл с разрешением 1920x1080 или выше и соотношением сторон 16:9.
Срок выполнения - до 10 декабря.
Бюджет составляет до 10.000 рублей.
Жду примеры работ и предложения в личные сообщения.
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