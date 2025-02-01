Требуется создать видео-презентацию на основе информации с сайта. Необходим профессиональный видеомонтаж, чтобы эффективно представить контент и привлечь внимание аудитории.
Монтаж видео для YouTube-канала: "Отправьте меня в Америку!"
Проект для опытного видеомонтажёра (Adobe Premiere Pro + After Effects)
Ищем профессионального видеомонтажёра с подтверждённым опытом работы в Adobe Premiere Pro и Adobe After Effects для монтажа выпусков на YouTube-канал «Отправьте меня в Америку!».
Прежде чем откликаться, обязательно ознакомьтесь с материалами канала: https://www.youtube.com/@sendmetoamerica — важно, чтобы вы трезво оценили соответствие своего уровня качеству наших видео. Обратите особое внимание на:
• ритм и структуру монтажа,
• грамотную работу с переходами,
• цветокоррекцию (покрас),
• саунд-дизайн,
• общее синематографичное сопровождение видеоряда.
Бюджет работы с одним выпуском: 250 – 450 USD в зависмости от рубрики, а именно:
– подкаст – 250 USD: https://youtu.be/tOnpn0byn1Q
– подобные выпуски рубрики "Хорошее образование" – 350 USD: https://youtu.be/7a0vioQXe00
– подобные выпуски рубрики "Наши делают бизнес" – 400 USD: https://youtu.be/qqz_5dEF1As
– подобные выпуски рубрики "Выжить в США" – 450 USD: https://youtu.be/IlyNi9tkn0E
Если вы не работаете в Adobe Premiere Pro или не имеете опыта с этим ПО — пожалуйста, не откликайтесь. Мы ищем специалиста, который знает эту программу на высоком уровне и сможет быстро влиться в текущий процесс.
Заявки фрилансеров
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