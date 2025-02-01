Проект для опытного видеомонтажёра (Adobe Premiere Pro + After Effects)



Ищем профессионального видеомонтажёра с подтверждённым опытом работы в Adobe Premiere Pro и Adobe After Effects для монтажа выпусков на YouTube-канал «Отправьте меня в Америку!».





Прежде чем откликаться, обязательно ознакомьтесь с материалами канала: https://www.youtube.com/@sendmetoamerica — важно, чтобы вы трезво оценили соответствие своего уровня качеству наших видео. Обратите особое внимание на:

• ритм и структуру монтажа,

• грамотную работу с переходами,

• цветокоррекцию (покрас),

• саунд-дизайн,

• общее синематографичное сопровождение видеоряда.



Бюджет работы с одним выпуском: 250 – 450 USD в зависмости от рубрики, а именно:

– подкаст – 250 USD: https://youtu.be/tOnpn0byn1Q

– подобные выпуски рубрики "Хорошее образование" – 350 USD: https://youtu.be/7a0vioQXe00

– подобные выпуски рубрики "Наши делают бизнес" – 400 USD: https://youtu.be/qqz_5dEF1As

– подобные выпуски рубрики "Выжить в США" – 450 USD: https://youtu.be/IlyNi9tkn0E





Если вы не работаете в Adobe Premiere Pro или не имеете опыта с этим ПО — пожалуйста, не откликайтесь. Мы ищем специалиста, который знает эту программу на высоком уровне и сможет быстро влиться в текущий процесс.