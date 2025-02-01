Монтаж видео для YouTube-канала: "Отправьте меня в Америку!"

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Открыт6 заявок22 просмотра

Проект для опытного видеомонтажёра (Adobe Premiere Pro + After Effects)

Ищем профессионального видеомонтажёра с подтверждённым опытом работы в Adobe Premiere Pro и Adobe After Effects для монтажа выпусков на YouTube-канал «Отправьте меня в Америку!».

Прежде чем откликаться, обязательно ознакомьтесь с материалами канала: https://www.youtube.com/@sendmetoamerica — важно, чтобы вы трезво оценили соответствие своего уровня качеству наших видео. Обратите особое внимание на:

• ритм и структуру монтажа,

• грамотную работу с переходами,

• цветокоррекцию (покрас),

• саунд-дизайн,

• общее синематографичное сопровождение видеоряда.

Бюджет работы с одним выпуском: 250 – 450 USD в зависмости от рубрики, а именно:
– подкаст – 250 USD: https://youtu.be/tOnpn0byn1Q
– подобные выпуски рубрики "Хорошее образование" – 350 USD: https://youtu.be/7a0vioQXe00
– подобные выпуски рубрики "Наши делают бизнес" – 400 USD: https://youtu.be/qqz_5dEF1As
– подобные выпуски рубрики "Выжить в США" – 450 USD: https://youtu.be/IlyNi9tkn0E

Если вы не работаете в Adobe Premiere Pro или не имеете опыта с этим ПО — пожалуйста, не откликайтесь. Мы ищем специалиста, который знает эту программу на высоком уровне и сможет быстро влиться в текущий процесс.

Adobe After EffectsAdobe Premiere ProМонтаж видеороликовЦветокоррекция
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