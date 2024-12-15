Требуется разработать начальные титры для фильма, включающие стилизацию 3 логотипов и создание 8 титров с указанием актёров и создателей. Общий хронометраж титров — 47 секунд. Необходимо предоставить различные варианты оформления и стилистики. Бюджет проекта минимальный.
Монтаж видео для YouTube на разовый проект
Необходим монтажер для разового проекта, который включает в себя следующие задачи: смонтировать видео для YouTube продолжительностью 20-25 минут с добавлением субтитров, вмонтировать звук из предоставленной аудиозаписи, убрать звук в некоторых местах и создать превью к видео с доработкой предоставленных материалов. Техническое задание будет отправлено, и сроки выполнения работы желательно установить на ближайшее время.
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