Монтаж видео для YouTube на разовый проект

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт5 заявок38 просмотров

Необходим монтажер для разового проекта, который включает в себя следующие задачи: смонтировать видео для YouTube продолжительностью 20-25 минут с добавлением субтитров, вмонтировать звук из предоставленной аудиозаписи, убрать звук в некоторых местах и создать превью к видео с доработкой предоставленных материалов. Техническое задание будет отправлено, и сроки выполнения работы желательно установить на ближайшее время.

Добавление субтитровМонтаж видеороликовСоздание превью
5 месяцев назад
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