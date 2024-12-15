Необходим монтажер для разового проекта, который включает в себя следующие задачи: смонтировать видео для YouTube продолжительностью 20-25 минут с добавлением субтитров, вмонтировать звук из предоставленной аудиозаписи, убрать звук в некоторых местах и создать превью к видео с доработкой предоставленных материалов. Техническое задание будет отправлено, и сроки выполнения работы желательно установить на ближайшее время.