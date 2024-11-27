Монтаж видео (говорящая голова) по ТЗ

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт3 заявки25 просмотров

Всем привет. Мне нужно смонтировать 9 видео (говорящая голова) по заданному ТЗ https://docs.google.com/document/d/1MxAKm6kBNlx5McriR1o9tAUyRY0rjceO/edit 

Общая продолжительность 56 минут. 

Предлагайте ваши цены и сроки, и желательно присылайте примеры работ. 

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mihed1991
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