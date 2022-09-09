Необходимо заблюрить названия компаний на видео продолжительностью до 30 минут. Важно сохранить общую видимость данных, чтобы не было понятно, что это за названия. Оплата по факту или безналичный расчет.
Монтаж відео із категорії "найсмішніше за 20 років"
Є фото та відео найсмішніших моментів в історії компанії за 20 років. Їх необхідно креативно смішно змонтувати з використанням різної музики, ефектів, переходів. Матеріалу багато, зібрати у відео тривалістю 7-10 хв. Вартість обговоримо після демонстрації обсягу матеріалу. Для кращого розуміння чи підходимо ми один одно - прошу надіслати зразки робіт з креативним монтажем.
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