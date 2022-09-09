Монтаж відео із категорії "найсмішніше за 20 років"

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт20 заявок373 просмотра

Є фото та відео найсмішніших моментів в історії компанії за 20 років. Їх необхідно креативно смішно змонтувати з використанням різної музики, ефектів, переходів. Матеріалу багато, зібрати у відео тривалістю 7-10 хв. Вартість обговоримо після демонстрації обсягу матеріалу. Для кращого розуміння чи підходимо ми один одно - прошу надіслати зразки робіт з креативним монтажем. 

3 года назад
guest_16627073750504
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Віталіна
 
22 года
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Алексей
 
20 лет
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Каріна
 
19 лет
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Вікторія
 
26 лет
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Виктория
 
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3 года назад
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Ірина
 
18 лет
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3 года назад
Єгор
 
24 года
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3 года назад
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Никита
 
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3 года назад
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Назар
 
19 лет
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3 года назад
Галина
 
34 года
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Валентин
 
18 лет
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Володимир
 
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Микола
 
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Сергей
 
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3 года назад

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