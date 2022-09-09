Ищем девушку 22-30 лет для создания 35 коротких роликов по 4-5 секунд с разными эмоциями. Съемка должна проходить вертикально на телефон или видеокамеру с качественным освещением и фиксированной камерой. Средний макияж и привлекательная прическа обязательны. Предоставить один образец для согласования перед съемкой всей серии.