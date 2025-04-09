Требуется композер для видеопроекта, включающего 40 шотов с 3D-персонажами. Задачи: клинап, хромакей, композинг и рендер. Длительность шотов от 3 до 10 секунд. Бюджет: 2000 за легкий, 4000 за средний и 6000 за сложный шот. Подходит как для профессионалов, так и для новичков.
Монтаж видео (на 7 минут) из 2 часов геймплея.
Добрый день.
Нужно сделать нарезку с вставками из 2 часов геймплея, закадровый голос есть.
Нужно всё соединить и выделить моменты под голос и слова.
Видео должно длится 7 минут.
Всё объясню подробнее и скину референсы.
Заявки фрилансеров
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