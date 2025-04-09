Монтаж видео (на 7 минут) из 2 часов геймплея.

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Открыт18 заявок109 просмотров

Добрый день.

Нужно сделать нарезку с вставками из 2 часов геймплея, закадровый голос есть.
Нужно всё соединить и выделить моменты под голос и слова.

Видео должно длится 7 минут.
Всё объясню подробнее и скину референсы.

Монтаж видеороликовНарезка видео
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