Монтаж видео на несколько секунд

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт1 заявка1 просмотр

У нас есть готовое видео но нужно заменить логотипы на машинах

Монтаж видеороликов
5 месяцев назад
guest_1732006810334
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Владислав
 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
8 часов назад
29 отзывов
5 месяцев назад
#1
Видеомонтаж