Монтаж видео с синхронизацией звука

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт10 заявок79 просмотров

Требуется монтажер для синхронизации звука с видео. Необходимо объединить звук, записанный на камеру, с видео, снятым на телефон. В результате должна получиться единая видеозапись, где изображение будет с телефона, а звук с камеры. Оплата 3000 рублей. Проект нужно отправить после завершения работы.

Монтаж видеороликов
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