Монтаж видео с синхронизацией звука

Требуется монтажер для синхронизации звука с видео. Необходимо объединить звук, записанный на камеру, с видео, снятым на телефон. В результате должна получиться единая видеозапись, где изображение будет с телефона, а звук с камеры. Оплата 3000 рублей. Проект нужно отправить после завершения работы.