Мне нужен монтажер для работы с видео.

Необходимо выполнить следующие задачи:

1. В начале и в конце вставить наш логотип, файл я предоставлю.

2. Заменить аудиодорожку на более нейтральную мелодию без слов, также нужно будет сохранить кусок 4.38-4.45 с оригинальной аудиодорожки, где женщина поет традиционную песню.

3. Убираем английские субтитры с использованием нейронной сети, а также убираем крупные вставки по центру экрана (если нейронка не справится, то просто вырезаем кадры).

Видео предназначено для показа группе туристов на экране один раз, так что с правами на музыку нет ограничений.

С ценой пишите в личные сообщения.