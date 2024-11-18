Ищется видеомонтажер для создания коротких динамичных видео. Необходимы навыки работы с видеоматериалом, добавление эффектов и переходов. Платформа для монтажа - Premier Pro. Укажите прайс за ролик и предоставьте примеры работ.
Монтаж видео с заменой аудиодорожки и удалением субтитров
Мне нужен монтажер для работы с видео.
Необходимо выполнить следующие задачи:
1. В начале и в конце вставить наш логотип, файл я предоставлю.
2. Заменить аудиодорожку на более нейтральную мелодию без слов, также нужно будет сохранить кусок 4.38-4.45 с оригинальной аудиодорожки, где женщина поет традиционную песню.
3. Убираем английские субтитры с использованием нейронной сети, а также убираем крупные вставки по центру экрана (если нейронка не справится, то просто вырезаем кадры).
Видео предназначено для показа группе туристов на экране один раз, так что с правами на музыку нет ограничений.
С ценой пишите в личные сообщения.
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