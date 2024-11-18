Монтаж видео с заменой аудиодорожки и удалением субтитров

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Закрыт4 заявки27 просмотров

Мне нужен монтажер для работы с видео.

Необходимо выполнить следующие задачи:

1. В начале и в конце вставить наш логотип, файл я предоставлю.

2. Заменить аудиодорожку на более нейтральную мелодию без слов, также нужно будет сохранить кусок 4.38-4.45 с оригинальной аудиодорожки, где женщина поет традиционную песню.

3. Убираем английские субтитры с использованием нейронной сети, а также убираем крупные вставки по центру экрана (если нейронка не справится, то просто вырезаем кадры).

Видео предназначено для показа группе туристов на экране один раз, так что с правами на музыку нет ограничений.

С ценой пишите в личные сообщения.

Добавление музыкиДобавление субтитровМонтаж видеороликов
5 месяцев назад
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