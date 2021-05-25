Монтаж видео СРОЧНО!

Я ищу монтажера для научно-популярного канала о космосе.

1 ролик в неделю для начала, дальше больше

оплата = 3000 рублей за ролик

длительность ролика 10-12 минут

Требования:

1. Уметь работать с анимацией/переходами/инфографика/трекинги и т.п.

2. Уметь находить нужные кадры под тему, но не заезженные и всеми использованные. !Если у Вас нет доступа к платным ресурсам для подбора кадров и т.п., мы их предоставим!