Заснять геймплей Android-игр. Примеры: https://www.youtube.com/watch?v=SwR2hFZktOs – Stack Colors 2 https://www.youtube.com/watch?v=315kaWHiKx8 – Rope-Man Run https://www.youtube.com/watch?v=MHNkD_S1xXM – Lick Runner https://www.youtube.com/watch?v=MR6Sr05OpWQ – Hair Challenge https://www.youtube.com/watch?v=afGGwBCCm9s – ...
Монтаж видео СРОЧНО!
Я ищу монтажера для научно-популярного канала о космосе.
1 ролик в неделю для начала, дальше больше
оплата = 3000 рублей за ролик
длительность ролика 10-12 минут
Требования:
1. Уметь работать с анимацией/переходами/инфографика/трекинги и т.п.
2. Уметь находить нужные кадры под тему, но не заезженные и всеми использованные. !Если у Вас нет доступа к платным ресурсам для подбора кадров и т.п., мы их предоставим!
Заявки фрилансеров
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