Монтаж видео СРОЧНО!

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт35 заявок898 просмотров

Я ищу монтажера для научно-популярного канала о космосе.

1 ролик в неделю для начала, дальше больше

оплата = 3000 рублей за ролик

длительность ролика 10-12 минут

Требования:

1. Уметь работать с анимацией/переходами/инфографика/трекинги и т.п.

2. Уметь находить нужные кадры под тему, но не заезженные и всеми использованные. !Если у Вас нет доступа к платным ресурсам для подбора кадров и т.п., мы их предоставим!

4 года назад
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