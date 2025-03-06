Привет,

ищу монтажера для простого ютуб ролика (распаковка). Вы получите сырой материал снятый одним или несколькими дублями ( около 1,5 часа), нужно просто убрать все лишнее (паузы, «аааа», «ээээ» и фразы которые не получилось выговорить с первого раза), сделать видео более динамичным. Никаких дополнительных навыков не требуется, только нарезка.

Так как я сама начинающий блогер, у меня не большой бюджет и задача не требует особо сложных навыков я готова работать с вами даже если у вас практически отсутствует опыт.

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