Требуется специалист по видеомонтажу для создания новостных шортсов длиной 60 секунд. Необходимо ежедневно находить источники новостей, составлять сводки и озвучивать их с помощью ИИ. Пример будет предоставлен в личных сообщениях.
Монтаж видео ютуб (распаковка)
Привет,
ищу монтажера для простого ютуб ролика (распаковка). Вы получите сырой материал снятый одним или несколькими дублями ( около 1,5 часа), нужно просто убрать все лишнее (паузы, «аааа», «ээээ» и фразы которые не получилось выговорить с первого раза), сделать видео более динамичным. Никаких дополнительных навыков не требуется, только нарезка.
Так как я сама начинающий блогер, у меня не большой бюджет и задача не требует особо сложных навыков я готова работать с вами даже если у вас практически отсутствует опыт.
оплата PayPal
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $8Видеомонтаж11 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $10
Требуется создание 10 обучающих видео с говорящей головой в костюме и галстуке, длительностью 1.5-2 минуты. Фон – офис или библиотека. Субтитры обязательны. Заказчик предоставляет текст и плашки. Использовать инструменты, такие как Deepswap.Видеомонтаж4 заявкиЗакрытмесяц назад
- $10
Требуется специалист по видеомонтажу для создания шортсов. Необходимо искать видео с описанием и кратко пересказывать их суть. Укажите свою цену за одно видео и возможность повторения примера.Закрыт2 месяца назад
- $100
Необходимо решить проблему с видеозвонком, используя Asterisk и RTSP. Аудио и видео иногда работают с задержкой. Требуется разделить потоки так, чтобы звук шел через Asterisk, а видео через RTSP. Текущие проблемы с подключением и задержками требуют анализа и предложений по улучшению системы.Видеомонтаж1 заявкаЗакрытмесяц назад
- $20
Необходимо обработать 5-минутный видеоролик, превратив его в видеоинструкцию. Требуется обрезать лишние части, увеличить определенные фрагменты, добавить текст и наложить музыку, чтобы избежать блокировок на платформах. Подход к монтажу должен быть качественным и профессиональным.Видеомонтаж1 исполнительЗакрыт2 месяца назад
Ищется специалист для монтажа и загрузки видео на YouTube с целью прогрева каналов под стриминг. Все необходимые каналы и прокси будут предоставлены. Основная задача — подготовка контента для попадания в рекомендации.Закрытмесяц назад
Требуется специалист по видеомонтажу для создания двух рекламных роликов. Первый (15 секунд) должен быть в гембловом формате с энергичной музыкой, второй (30 секунд) - спокойное описание игры. Идеи и детали проекта можно найти на указанных ресурсах.Видеомонтаж9 заявокЗакрытмесяц назад
- $50
Требуется создать видео, демонстрирующее сравнение роста 3D-моделей из игры. Модели уже имеются, их необходимо разместить в правильном порядке и добавить линейку, по которой они будут увеличиваться. Ожидается качественная анимация и четкость в отображении изменений.Закрытмесяц назад
- $20
Потрібно змонтувати один тривалий відеоролик, використовуючи 40-50 старих маленьких відео-реклам. Очікуються пропозиції від фахівців у сфері відеомонтажу.Видеомонтаж9 заявокЗакрытмесяц назад
Необходимо удалить лишний голос из видео, который длится 20 секунд. Также требуется учесть шумы улицы и разговоры людей, чтобы итоговое видео звучало качественно. Ожидается, что работа будет выполнена с использованием программ для видеомонтажа.Видеомонтаж11 заявокЗакрыт2 месяца назад