Монтаж відео збірки букету квітів із мила

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт2 заявки18 просмотров

Опис:
Потрібен монтаж кількох варіантів цікавих відеороликів з відзнятого матеріалу, де дівчина збирає букети квітів із мила. Відео має бути динамічним, з відповідною фоновою музикою, яка привертає увагу глядачів.

Завдання:

  • Створити кілька варіантів монтажу (від 2 до 5).

  • Підібрати та накласти відповідну музику.

  • Враховувати особливості платформ (TikTok, Instagram, Facebook) для оптимізації відео.

Вимоги:

  • Досвід монтажу відео для соціальних мереж.

  • Додати портфоліо з прикладами робіт.

  • Вказати вартість роботи за проєкт.

Термін виконання:
Вкажіть свої терміни у пропозиції.

Добавление музыкиМонтаж видеороликов
4 месяца назад
guest_1698935171339
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Олеся
 
29 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Ева
 
24 года
5 месяцев в сервисе
Была
месяц назад
4 месяца назад

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