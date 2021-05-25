Монтаж видеоролика

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Закрыт26 заявок762 просмотра

Необходимо смонтировать видеоролик (интервью+перебивки) в 3х варианта (1мин,45с,30с).

Материала 30+ минут. Тематика - Ветеренария. 

Сценарий интервью предоставлю.

Оплата Paypal, YooMoney.

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