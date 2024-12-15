Монтаж видеоролика для мероприятия

Требуется монтажер для сборки видеоролика, который будет использоваться в качестве фона для выступления спикера на мероприятии. Спикер предоставит текст, а картинки и видео необходимо будет взять со стоков и из интернета. Условия и примеры работ просьба отправлять в личные сообщения.