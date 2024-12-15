Монтаж видеоролика для мероприятия

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт7 заявок26 просмотров

Требуется монтажер для сборки видеоролика, который будет использоваться в качестве фона для выступления спикера на мероприятии. Спикер предоставит текст, а картинки и видео необходимо будет взять со стоков и из интернета. Условия и примеры работ просьба отправлять в личные сообщения.

Монтаж видеороликов
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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