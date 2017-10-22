Монтаж видеоуроков (1-5 min) в After Effects по сценарию

На срочную проектную работу на 1 мес. ищем моушеров (задачи ближе к монтажным, но в After Effects).

Задача: собирать короткие ролики (1-5 минут) из готовых иллюстраций, заранее подобранных фото/видео и текста по сценарию. В сценарии могут быть схемы/таблицы/определения. Нужно уметь анимировать камеру, сглаживать ключи анимации, красиво верстать текст, в нужном месте применять экспрешн или текстовый пресет, работать с шейпами.

Загрузка готовых материалов (превью mp4) производится в систему управления проектами заказчика. Могут быть правки (исправление технических косяков, орфография/пунктуация). После утверждения - исходник проекта со всеми файлами и видео в hd - заливается в облако.

Желательно Спб или Мск, работа по договору.