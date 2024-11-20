Ищется специалист для создания нескольких коротких видео (60-90 секунд) на общепознавательные темы. Задача включает подготовку материала по готовому тексту, озвучивание с использованием ИИ и монтаж. Требуется опыт в создании увлекательного контента, внимание к деталям и навыки работы с видео- и аудиоредакторами.
Монтажер для динамического монтажа вертикальных видео в рилс
Ищу монтажера для динамического монтажа вертикальных видео средней сложности. Оплата составляет 800? за один ролик. Нужен опытный специалист, не новичок. Необходимо будет предоставить пару примеров вашего наилучшего монтажа. Пример работы я скину в личные сообщения.
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