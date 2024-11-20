Монтажер для динамического монтажа вертикальных видео в рилс

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  2. Видеомонтаж
Закрыт2 заявки17 просмотров

Ищу монтажера для динамического монтажа вертикальных видео средней сложности. Оплата составляет 800? за один ролик. Нужен опытный специалист, не новичок. Необходимо будет предоставить пару примеров вашего наилучшего монтажа. Пример работы я скину в личные сообщения.

ReelsМонтаж видеороликов
5 месяцев назад
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Роман
 
26 лет
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Олександр
 
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