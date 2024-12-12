Нужен монтажер для Ютуб-блога, в вертикальном положении, блог в стиле "дневник Хача", требуется понимание ролика, чувство юмора, чтобы понимать что лучше урезать, что оставить, с меня уже снятый сырой материал, с вас только монтаж, , итоговый хронометраж на 15-20 минут. Выслушаю любые предложения. Готов вознаградить бонусом за хороший материал.