Монтажер для дневного видео-блога (стиль Дневник хача)

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт13 заявок55 просмотров

Нужен монтажер для Ютуб-блога, в вертикальном положении, блог в стиле "дневник Хача", требуется понимание ролика, чувство юмора, чтобы понимать что лучше урезать, что оставить, с меня уже снятый сырой материал, с вас только монтаж, , итоговый хронометраж на 15-20 минут. Выслушаю любые предложения. Готов вознаградить бонусом за хороший материал.

Монтаж видеороликов
5 месяцев назад
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