Монтажер для личного блога и блога эксперта

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт3 заявки25 просмотров

Ищу монтажера для работы над личным блогом и блогом эксперта.

Обязанности:

- Накладывать 2D графику на большие выпуски.

- Выполнять цветокоррекцию и саунд-дизайн.

- Добавлять субтитры для коротких роликов.

Требования:

- Наличие портфолио.

Условия:

- Удаленная работа, частичная занятость.

- Оплата за каждый ролик.

Если вы заинтересованы, ждем ваши отклики!

Добавление субтитровМонтаж видеороликовЦветокоррекция
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Евгений
 
19 лет
2 года в сервисе
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5 месяцев назад
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Никита
 
19 лет
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Даниил
 
20 лет
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5 месяцев назад