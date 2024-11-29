Ищу монтажера для создания короткого контента, включая рилсы.

Необходимо находить интересные моменты из выпусков о путешествиях и подкастах.

Задачи включают легкий монтаж и добавление субтитров после одобрения.

Позиция требует создания рилсов из предоставленного материала примерно раз в неделю.

Пожалуйста, откликайтесь только если вы креативны и любите работать с видео.