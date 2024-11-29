Монтажер для создания короткого контента (Reels)

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт6 заявок30 просмотров

Ищу монтажера для создания короткого контента, включая рилсы.

Необходимо находить интересные моменты из выпусков о путешествиях и подкастах.

Задачи включают легкий монтаж и добавление субтитров после одобрения.

Позиция требует создания рилсов из предоставленного материала примерно раз в неделю.

Пожалуйста, откликайтесь только если вы креативны и любите работать с видео.

ReelsДобавление субтитровМонтаж видеороликовСоздание рилсов
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
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Дмитрий
 
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